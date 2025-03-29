Тихонов о смене гражданства Касаткиной: «Таких, как она, я называю предателями»

Накануне Касаткина сообщила, что будет представлять в туре Австралию. «А вы не хотите написать, где у нас товарищ Чубайс сейчас? Чего вы так привязались к этой Касаткиной? У нас 19 вице-премьеров, 29 губернаторов свалили.