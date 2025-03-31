«Самый человечный генерал». Как Иван Попов попал на скамью подсудимых и почему за этим делом следит вся страна

Пока на фронте российская армия остро нуждается в опытных боевых полководцах, странная история происходит с генерал-майором Иваном Поповым, бывшим командующим 58-й общевойсковой армией, которая успешно отразила украинское контрнаступление на Запорожском направлении год назад.
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