Бастрыкину доложат о проверке после нападения на дочь экс-супруги Аршавина

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки, начатой после нападения мужчины на 13-летнюю школьницу в петербургском супермаркете, сообщили в Telegram-канале ведомства.
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