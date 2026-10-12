Задержан главный военный лесник России

В Москве задержан начальник управления лесного хозяйства Минобороны Сергей Закаморный Силовики задержали в Москве начальника Управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны России Сергея Закаморного.
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система, требующая по паре надсмотрщиков над каждым работающим, негодная по сути. а суть сводится к простому - фундаментальные ценности подменены баблом единым. "светлого" будущего не выстроить на этом никчёмном фундаменте. здесь очевидная зависимость и управляемость толпы в мохнатых лапках кукловодов. плохо, что Россия вляпалась в это дерьмо. выбираться будет очень сложно. революций более не надо, нужна эволюция сознания прежде всего управляющей надстройки. вот тока откуда это сознание взять, когда перед мордой лица фетишь бабла?
А, что мы имеем? Что имеем? Что охраняем, то и имеем!
Пора отменить Мораторий о запрете смертной казни!!! Только суровое наказание может остановить эту лавину казнокрадства в стране.
Слова одни, а смысл разный: Раньше принцип руководителя любого ранга :"делай, как я" был показывать честность, порядочность, уважение к людям и многое порядочное. Сейчас принцип другой - хочешь жить лучше и сидеть меньше - воруй больше, как я.
Издержки моновластия
А кто развел эти авгиевы конюшни? Кто выбирал все эти годы этих разводителей? Не сами авгиевы конюшни разводятся. Их разводит система, которую создали те, кого выбирали вы! Главный виновник в демократическом обществе — народ. Вот когда вас лишат возможности избирать, вы уже не будете ни в чем виноваты, потому что станете бессловесными скотами.