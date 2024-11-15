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Картина дня. Финансы

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Стало известно, почему телеведущую канала «Россия» признали иноагентом

Стало известно, почему телеведущую канала «Россия» признали иноагентом

Одним из оснований для признания бывшей российской тележурналистки Фариды Курбангалеевой иностранным агентом стало ее финансирование британскими спецслужбами, заявил представитель Минюста РФ в суде в ходе рассмотрения иска журналистки.

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