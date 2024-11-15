Стало известно, почему телеведущую канала «Россия» признали иноагентом

Одним из оснований для признания бывшей российской тележурналистки Фариды Курбангалеевой иностранным агентом стало ее финансирование британскими спецслужбами, заявил представитель Минюста РФ в суде в ходе рассмотрения иска журналистки.
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