Daily Mail: министра обороны Британии уличили в жульничестве ради интересов Украины

Британские депутаты обрушились с критикой на министра обороны Гранта Шаппса. По их словам, он вводит в заблуждение правительства и общественность, поскольку учитывает военную помощь Киеву в качестве финансирования армии Соединённого Королевства, сообщает Daily Mail.
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