Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 551 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    Почему не российские ракеты?Русские ракеты на...
  • Evgeni Velesik
    А говорили, что интернет пропал, как же они визжали?Русские ракеты на...
  • Надежда Новопашина
    А кто, интересно, готов видеть развалины Белгорода? Что? Киев чем-то лучше? Я готова видеть развалины Киева! Как вижу...Готовы ли мы увид...

Daily Mail: министра обороны Британии уличили в жульничестве ради интересов Украины

Daily Mail: министра обороны Британии уличили в жульничестве ради интересов Украины

Британские депутаты обрушились с критикой на министра обороны Гранта Шаппса. По их словам, он вводит в заблуждение правительства и общественность, поскольку учитывает военную помощь Киеву в качестве финансирования армии Соединённого Королевства, сообщает Daily Mail.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх