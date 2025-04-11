В Госдуме предупредили об опасности мошенничества с «заменой кода домофона»

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT предупредил о новой схеме телефонных мошенников, когда злоумышленники представляются сотрудниками управляющей компании и под предлогом «замены кода домофона» отправляют гражданам на телефон некий пароль.