Предприниматель из Копейска с октября по декабрь 2023 года передал 375 тысяч рублей начальнику хозяйственно-технической службы АО «Челябинское авиапредприятие» за инсайдерскую информацию и помощь в победе на конкурсе по строительству здания диспетчерского пункта.