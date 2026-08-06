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Нелюбовь растениями жары объяснили

Нелюбовь растениями жары объяснили

Перец и томаты не любят жару, сбрасывая цветки при определенной температуре, рассказала «Газете.Ru» кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова.

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