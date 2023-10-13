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Мы соседи по планете

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Как сбежавшего из тюрьмы парня глупо подвела любовь к чаю

Как сбежавшего из тюрьмы парня глупо подвела любовь к чаю

Что мы знаем о беглецах из тюрьмы? Всем известно, что осужденный, незаконно покинувший место заключения, старается как можно дальше уйти от места отсидки или, на худой конец, стремится залечь на дно и выждать некоторое время.

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