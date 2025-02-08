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Не нужен язык нам английский

Не нужен язык нам английский

Экспансия русского языка видится экспертам как адекватный ответ сегодняшним вызовам. Несмотря на меняющуюся ситуацию в мире и не самые оптимистичные для отечественной культуры тренды, русский язык продолжает сохранять свою популярность.

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