Не нужен язык нам английский

Экспансия русского языка видится экспертам как адекватный ответ сегодняшним вызовам. Несмотря на меняющуюся ситуацию в мире и не самые оптимистичные для отечественной культуры тренды, русский язык продолжает сохранять свою популярность.
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