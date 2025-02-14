Машины в мясо. Два серьезных ДТП произошло утром на острове Русском во Владивостоке

В утренние часы на острове Русском произошло сразу несколько крупных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых серьезно пострадало четыре автомобиля, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал strahovoi_garant_vvo.
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