Украинский нацист заставил цыганку сосать его палец

Страна победившего достоинства и неподписанной Стамбульской конвенции. В Киеве, среди бела дня, на главной улице столицы, некое биобыдло словило ромскую девушку, которая просила у прохожих милостыню, и, угрожая насилием, заставило её сосать палец.