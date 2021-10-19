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Украинский нацист заставил цыганку сосать его палец

Страна победившего достоинства и неподписанной Стамбульской конвенции. В Киеве, среди бела дня, на главной улице столицы, некое биобыдло словило ромскую девушку, которая просила у прохожих милостыню, и, угрожая насилием, заставило её сосать палец.

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