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  • Элеонора Коган
    Совсем спятили иль зажрались.Макаревича из Изр...
  • radiofree
    Согласен с нашей туристкой,турки ещё те.......В Турции обвинили...
  • Вад Кук
    Гнать в Израиль пусть выступает если он там кому-то нуженМакаревича из Изр...

В Турции обвинили туристов из этой страны в свинстве за шведским столом

В Турции обвинили туристов из этой страны в свинстве за шведским столом

В свинстве за шведским столом обвинили в Турции туристов из одной страны. «Досталось», собственно, внутренним — то есть, турецким туристам — сотрудники отелей в турецкой прессе, что внутренний турист, в сравнении с европейскими, берёт больше еды и оставляет большую ее часть на столе.

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Комментарии
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radiofree
Согласен с нашей туристкой,турки ещё те.......
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