В Турции обвинили туристов из этой страны в свинстве за шведским столом

В свинстве за шведским столом обвинили в Турции туристов из одной страны. «Досталось», собственно, внутренним — то есть, турецким туристам — сотрудники отелей в турецкой прессе, что внутренний турист, в сравнении с европейскими, берёт больше еды и оставляет большую ее часть на столе.
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