В деле о террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта украинский след очевиден, заявил 18 апреля генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Ремихио Себальосом Ичасо.
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