Генпрокурор Краснов назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе»

В деле о террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта украинский след очевиден, заявил 18 апреля генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Ремихио Себальосом Ичасо.