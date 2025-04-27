"Соратник Пригожина, которому повезло": Приговор генералу Попову взорвал бомбу на Западе

Амара Карпова

Без дыма нет огня💯Свободу НАРОДОМУ ГЕНЕРАЛУ🙏🙏🙏фамилию и имя заказчика в студию💯❝ Имидж — ничто. Всё это ничего не значит, если люди видят, кто ты на самом деле. ❞❝ Имидж — ничто. Всё это ничего не значит, если люди видят, кто ты на самом деле. ❞💯