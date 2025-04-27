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"Соратник Пригожина, которому повезло": Приговор генералу Попову взорвал бомбу на Западе

"Соратник Пригожина, которому повезло": Приговор генералу Попову взорвал бомбу на Западе

Оглашённый 24 апреля приговор "Спартаку" — генералу Ивану Попову, экс-командующему 58-й армией, вызвал ликование в стане наших врагов.

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Комментарии
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Амара Карпова
Без дыма нет огня💯Свободу НАРОДОМУ ГЕНЕРАЛУ🙏🙏🙏фамилию и имя заказчика в студию💯❝ Имидж — ничто. Всё это ничего не значит, если люди видят, кто ты на самом деле. ❞❝ Имидж — ничто. Всё это ничего не значит, если люди видят, кто ты на самом деле. ❞💯
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8 час.
АП
Анатолий Проценко
Давно уже преданность стала важнее компетентности.Пример особо &quot;лояльного&quot;-Анатолий Чубайс. Вот истинная цена этой преданности.
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8 час.
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