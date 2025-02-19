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Царьград

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Новая Каховка лишилась топлива после удара ВСУ по последней АЗС: меры принимаются

Новая Каховка лишилась топлива после удара ВСУ по последней АЗС: меры принимаются

В результате удара ВСУ по последней АЗС в Новой Каховке город остался без топлива. Глава администрации Виталий Гура сообщает о принятых мерах для решения проблемы.

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