Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 050 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Новиков
    Если зеленский просто актер-дурак, выполняющий роль лидера украины, то столтенберг - критин, который думает что к его...Столтенберг назва...
  • Валентин Воробьев
    А чего один Володин уверен что три года запрета это заслон для фиктивных браков. А почему не 5 лет? это было бы прави...Госдума ставит за...
  • Иван Иванов
    Тысяча мелких шажков там,где нужен ОДИН ХОРОШИЙ ПИНОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Госдума ставит за...

В Белоруссии заявили о бегстве украинцев из «благополучной Европы»

В Белоруссии заявили о бегстве украинцев из «благополучной Европы»

В МИД Белоруссии заявили о бегстве в республику «благополучной Европы» десятков тысяч украинцев. Об этом 29 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на выступление главы внешнеполитического ведомства страны Максима Рыженкова на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх