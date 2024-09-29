В Белоруссии заявили о бегстве украинцев из «благополучной Европы»

В МИД Белоруссии заявили о бегстве в республику «благополучной Европы» десятков тысяч украинцев. Об этом 29 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на выступление главы внешнеполитического ведомства страны Максима Рыженкова на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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