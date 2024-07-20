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Закон, порядок, государство

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В госпитале в Волгограде для участников СВО, находящихся на лечении, устроили концерт

В госпитале в Волгограде для участников СВО, находящихся на лечении, устроили концерт

Гостями концерта также стали юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов, которые прочли патриотические стихотворения и передали участникам специальной военной операции письма и рисунки.

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