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Российские спортсмены завоевали золото на ЧМ по современному пятиборью в Китае

Российские спортсмены завоевали золото на ЧМ по современному пятиборью в Китае

t.me/Pentathlon_russia Российские пятиборцы Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров заняли первое место в командном зачете чемпионата мира, который проходит в китайском Гуйяне.

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