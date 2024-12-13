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В Бирмингеме 13 человек пострадали из-за обрушения аттракциона

В Бирмингеме 13 человек пострадали из-за обрушения аттракциона

В английском Бирмингеме на рождественской ярмарке обрушился аттракцион, пострадали 13 человек, двое из которых были госпитализированы с травмами, не угрожающими жизни, 13 декабря об этом сообщает Telegraph.

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