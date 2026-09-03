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Газета.ру

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Армения обсуждает с РФ возможность ее участия в строительстве метро в Ереване

Армения обсуждает с РФ возможность ее участия в строительстве метро в Ереване

Власти Армении обсуждают с РФ возможность ее участия в строительстве станции метро «Ачапняк» в Ереване, так как она имеет большой опыт в этой области.

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