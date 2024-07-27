Задачу «осветлить» Подмосковье от мигрантов озвучил полковник МВД

Офицер процитировал начальника МВД региона.В ходе коллегии по вопросам миграции, которая прошла в подмосковном Долгопрудном, полковник МВД процитировал начальника МВД региона генерал-майора Виктора Паукова о задаче на предстоящие полгода – «осветлить» Подмосковье от мигрантов.