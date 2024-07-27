Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 509 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    Не МО, а мафиозный клан какой-то. Уму непостижимо, сколько ворья развелось среди высших чинов в России."Этот каток не ск...
  • Марина Биченова
    Наградить!"Наворотил дел": ...
  • Сергей Захаров
    Будущий плохиш буржуин послать бы его тоже только невкосмос а н...... Й интересно он подержал сво или он не закрасны..."Русскую военную ...

Задачу «осветлить» Подмосковье от мигрантов озвучил полковник МВД

Задачу «осветлить» Подмосковье от мигрантов озвучил полковник МВД

Офицер процитировал начальника МВД региона.В ходе коллегии по вопросам миграции, которая прошла в подмосковном Долгопрудном, полковник МВД процитировал начальника МВД региона генерал-майора Виктора Паукова о задаче на предстоящие полгода – «осветлить» Подмосковье от мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Подписантов паспортов и регистраций собрать и уволить, документы обнулить в базе, вот и осветление..
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх