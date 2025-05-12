ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску: главное за сутки

МОСКВА, 12 мая, ФедералПресс. Три человека пострадали при ударе ВСУ по гостинице в Рыльске, ЕС и Лондон готовят пакт об обороне и безопасности, более 150 стран получили приглашения на встречу по безопасности в Москве.
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