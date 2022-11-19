Возбуждено уголовное дело по факту массового расстрела российских военнопленных: что известно

- По факту расстрела украинскими вооруженными формированиями не менее 11 пленных российских военнослужащих на территории ЛНР возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными, - прокомментировали в СК РФ.
- По факту расстрела украинскими вооруженными формированиями не менее 11 пленных российских военнослужащих на территории ЛНР возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными, - прокомментировали в СК РФ.
Свежие комментарии