FTimes

54 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Какой уставший вид.Евгений Пригожин ...
  • Александр
    Похоже что в старину на одного нормального человека был свой оракул или Кассандра..Сколько их уже повытаскивали откуд...Какое пугающее пр...
  • Татьяна
    С какой целью рекламируете?Почему люди массо...

Евгений Пригожин погиб: что теперь будет с «Вагнером»

Евгений Пригожин погиб: что теперь будет с «Вагнером»

Евгений Пригожин погиб: что теперь будет с «Вагнером» Елена ГалицкаяВчера, 23 августа, мир потрясла весть об ужасном происшествии — частный самолет, выполнявший рейс Москва—Санкт-Петербург, разбился в Тверской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
Наталья Середа
Какой уставший вид.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх