Евгений Пригожин погиб: что теперь будет с «Вагнером» Елена ГалицкаяВчера, 23 августа, мир потрясла весть об ужасном происшествии — частный самолет, выполнявший рейс Москва—Санкт-Петербург, разбился в Тверской области.
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