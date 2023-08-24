Евгений Пригожин погиб: что теперь будет с «Вагнером» Елена ГалицкаяВчера, 23 августа, мир потрясла весть об ужасном происшествии — частный самолет, выполнявший рейс Москва—Санкт-Петербург, разбился в Тверской области.