Huawei доверили организацию внутренних сетей в Саудовской Аравии

Huawei и TAWAL ускорят развитие сетей в стране Huawei и крупнейшая телекоммуникационная инфраструктурная компания Саудовской Аравии TAWAL подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Huawei представит новые решения для организации внутренних сетей в Саудовской Аравии .
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