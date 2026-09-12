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Huawei доверили организацию внутренних сетей в Саудовской Аравии

Huawei доверили организацию внутренних сетей в Саудовской Аравии

Huawei и TAWAL ускорят развитие сетей в стране Huawei и крупнейшая телекоммуникационная инфраструктурная компания Саудовской Аравии TAWAL подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Huawei представит новые решения для организации внутренних сетей в Саудовской Аравии .

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