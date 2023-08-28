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«Лацио» арендует Гендузи за 1 млн евро с обязательным выкупом за 12+5 млн. «Марсель» получит 10% от суммы перепродажи хавбека

«Лацио» арендует Гендузи за 1 млн евро с обязательным выкупом за 12+5 млн. «Марсель» получит 10% от суммы перепродажи хавбека

Клубы договорились о трансфере 24-летнего полузащитника и уже обменялись подписанными документами, сообщает Фабрицио Романо.

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