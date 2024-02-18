Северокорейская группа Lazarus переходит на YoMix для отмывания биткоинов

Недавнее исследование Chainalysis показало, что пресловутый северокорейский хакерский синдикат, известный как Lazarus Group, теперь обратился к новому биткоин-миксеру YoMix для тайного отмывания украденных криптовалют.
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