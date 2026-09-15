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Царьград

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Исследование: Москва возглавила рейтинг агломераций с ВГП 62,1 трлн

Исследование: Москва возглавила рейтинг агломераций с ВГП 62,1 трлн

Москва заняла первое место в рейтинге экономической эффективности российских агломераций с валовым городским продуктом 62,1 трлн рублей.

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