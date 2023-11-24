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Олег Леонтьев: «До конца не будет известно, кто попал в плей-офф. Лига выравнивается, легионеров меньше, появляются талантливые ребята»

Главный тренер «Нефтехимика» высказался после матча с «Барысом» (3:4 ОТ). «Упорный поединок, боевой матч.

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