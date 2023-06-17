Власти Казахстана возвращают украденные капиталы в страну

АСТАНА (ИА Реалист). Министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев в интервью tengrinews.kz рассказал, как государству удалось вернуть группу Jusan в казахстанскую юрисдикцию, а также про закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов».