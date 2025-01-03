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Ротенберг поздравил отца с днем рождения: «Не могу представить себя вне спорта – заслуга моего папы. В каждой схватке в дзюдо и в жизни он боролся до конца – характер невероятной мощи»

Ротенберг поздравил отца с днем рождения: «Не могу представить себя вне спорта – заслуга моего папы. В каждой схватке в дзюдо и в жизни он боролся до конца – характер невероятной мощи»

Борис Романович Ротенберг – президент и владелец футбольного клуба «Сочи», вице-президент Федерации дзюдо России, руководитель гоночной программы SMP Racing.

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