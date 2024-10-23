Юлия Савичева набросилась на Собчак, которая пыталась стравить ее с Фадеевым

Певица Юлия Савичева жестко ответила журналистке. Разговоры вокруг певицы Глюкозы, арестованной в аэропорту Шереметьево по подозрению в употреблении запрещенных веществ, не прекращаются уже несколько дней.
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