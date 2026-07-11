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Мы соседи по планете

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Как делать не надо: 5 грубых ошибок в приготовлении шашлыка

Как делать не надо: 5 грубых ошибок в приготовлении шашлыка

Вы наверняка хороши в приготовлении шашлыка, но, как известно, совершенству нет предела! Мы решили лишний раз напомнить грубые ошибки в приготовлении жареного мяса, которые чаще всего называют известные профессиональные повара и мясники.

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