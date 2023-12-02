Бывший автосалон на въезде в Барнаул переделают в большой цех по пошиву одежды

Новый цех появится на Павловском тракте, 323 Проект цеха для пошива одежды в Барнауле Новый цех по пошиву одежды построят в Барнауле по адресу Павловский тракт, 323, – на месте бывшего автосалона "Алтай-Лада".
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