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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Бывший автосалон на въезде в Барнаул переделают в большой цех по пошиву одежды

Бывший автосалон на въезде в Барнаул переделают в большой цех по пошиву одежды

Новый цех появится на Павловском тракте, 323 Проект цеха для пошива одежды в Барнауле Новый цех по пошиву одежды построят в Барнауле по адресу Павловский тракт, 323, – на месте бывшего автосалона "Алтай-Лада".

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Многие вновь возведённые церкви можно переформировать в Дома культуры или построить напротив во имя толерантности и баланса интересов ...&quot;в наш век промеж планет и интернеТ&quot;
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