Происшествия

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В Правобережном районе Северной Осетии инспекторы ПДН ознакомили ребят с основами уголовного и административного законодательства

С целью формирования у молодежи правового самосознания и навыков неприятия радикального подхода к решению возникающих социальных проблем, инспекторы по делам несовершеннолетних регулярно проводят разъяснительную работу с детьми, посещающими летние пришкольные лагери.

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