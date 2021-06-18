В Правобережном районе Северной Осетии инспекторы ПДН ознакомили ребят с основами уголовного и административного законодательства

С целью формирования у молодежи правового самосознания и навыков неприятия радикального подхода к решению возникающих социальных проблем, инспекторы по делам несовершеннолетних регулярно проводят разъяснительную работу с детьми, посещающими летние пришкольные лагери.
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