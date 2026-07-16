Начну, пожалуй, с анекдота. ********* Старенькая бабушка сидит вечером в кресле перед выключенным телевизором, дремлет.
Интригующие откровения актрисы Любови Толкалиной...
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Александр Симаков
Судя по всему, Любовь Толкалина не сохранила, как Моника Левински, платье со следами насилия на лице? Иначе бы мы узнали, а не с тем ли самым насильником Толкалина прожила почти 20 лет, родила от него дочь. И не тот ли это насильник из известного режиссёрского клана , который снимал её практически во всех своих фильмах, начиная с 1999 года? Отличие Толкалиной от Дианы Шурыгиной в том, что Шурыгина сначала заявила об изнасиловании, а потом попыталась заработать на этом. А Толкалина сначала хорошенько заработала - и деньги, и славу, а уже потом заявила об изнасиловании. P.S. А она точно просто красивая женщина, Любовь Толкалина? Ну не знаю.... Хотя если сравнить её с Ксенией Собчак, то вроде бы и красивая...
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