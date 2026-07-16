Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 803 подписчика

Интригующие откровения актрисы Любови Толкалиной...

Интригующие откровения актрисы Любови Толкалиной...

Начну, пожалуй, с анекдота. ********* Старенькая бабушка сидит вечером в кресле перед выключенным телевизором, дремлет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Судя по всему, Любовь Толкалина не сохранила, как Моника Левински, платье со следами насилия на лице?  Иначе бы мы узнали, а не  с тем ли  самым  насильником  Толкалина прожила почти 20 лет, родила от него дочь.  И  не тот ли это  насильник из известного режиссёрского клана , который  снимал её практически во всех своих фильмах, начиная с 1999 года?   Отличие Толкалиной от Дианы Шурыгиной в том, что Шурыгина сначала заявила об изнасиловании, а потом попыталась заработать на этом. А Толкалина сначала хорошенько заработала - и деньги, и славу, а уже потом заявила об изнасиловании. P.S.  А она точно просто красивая женщина, Любовь Толкалина? Ну не знаю.... Хотя если сравнить её с Ксенией Собчак, то вроде бы и красивая...
Ответить
1 м.