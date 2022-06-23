Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    А по сусалам получат заверещат как шакалы.Знакомьтесь: сост...
  • W357 Ц753W357
    Можно было хотя-бы выйти к приднестровью перекрыв поставки оружия в Одессу да и приднестровью уже легче будет.Вероятный характе...
  • Простой Обыватель
    Пока есть сконцентрированные объекты, наверно решили не распылятся.Вероятный характе...

Президент РФ сообщил о проработке создания резервной валюты в рамках БРИКС

Вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС находится в проработке, заявил президент РФ Владимир Путин Сообщение Президент РФ сообщил о проработке создания резервной валюты в рамках БРИКС появились сначала на .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх