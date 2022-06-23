Вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС находится в проработке, заявил президент РФ Владимир Путин Сообщение Президент РФ сообщил о проработке создания резервной валюты в рамках БРИКС появились сначала на .
Вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС находится в проработке, заявил президент РФ Владимир Путин Сообщение Президент РФ сообщил о проработке создания резервной валюты в рамках БРИКС появились сначала на .
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