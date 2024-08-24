Рассекречены планы Великобритании и Франции начать войну против СССР в 1940 году

Великобритания и Франция в начале 1940 года решили начать войну против Советского Союза. Об этом сказано в рассекреченном сообщении народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии наркому обороны Клименту Ворошилову, которое опубликовано Президентской библиотекой в субботу, 24 августа.
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