В Петербурге прошли обыски по делу о легализации более 100 тысяч мигрантов – видео

Подозреваемый был задержан на территории Московской области. В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД Андрея Колесникова.
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