Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 945 подписчиков

«Абрикос», Гробовницы или дача Брежнева — киевляне гадают, куда может спрятаться Зеленский

«Абрикос», Гробовницы или дача Брежнева — киевляне гадают, куда может спрятаться Зеленский

Пора бежать на запад, поближе к Польше. Киев стал самым неуютным городом среди европейских столиц Вы бывали в Киеве? Ну, так спрашивал ещё мнимый слепой Паниковский из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, который вытаскивал бумажники у доверчивых состоятельных людей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Пока он нужен "западным хозяевам", может не прятаться - героя из него делать никто не собирается, а если устраним - сразу найдут замену на его место "лидера киевского режима" и борца с "агрессией России" за либерально-демократические ценности Европы.
Если в бункере как Гитлер отравится (или отравят) - значит настал его "час" и нужно будет на него свалить все беды украинского народа.

Профиль пользователя Валерий Фоменков
Валерий Фоменковизменено

Где бы не прятался Тухлый, для соответствующих служб его местонахождение не является тайной за семью печатями, все перемещения контролируются и известны, а жить ему осталось недолго. Возмездие, по-любому, настигнет!