«Абрикос», Гробовницы или дача Брежнева — киевляне гадают, куда может спрятаться Зеленский

Пора бежать на запад, поближе к Польше. Киев стал самым неуютным городом среди европейских столиц Вы бывали в Киеве? Ну, так спрашивал ещё мнимый слепой Паниковский из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, который вытаскивал бумажники у доверчивых состоятельных людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мигранты уже добр...
- Мигранты уже добр...
- Москвичей колют ш...
Пока он нужен "западным хозяевам", может не прятаться - героя из него делать никто не собирается, а если устраним - сразу найдут замену на его место "лидера киевского режима" и борца с "агрессией России" за либерально-демократические ценности Европы.
Если в бункере как Гитлер отравится (или отравят) - значит настал его "час" и нужно будет на него свалить все беды украинского народа.
Где бы не прятался Тухлый, для соответствующих служб его местонахождение не является тайной за семью печатями, все перемещения контролируются и известны, а жить ему осталось недолго. Возмездие, по-любому, настигнет!
НАРКОШИБЗДИК в Киеве практически не бывает. Гуляет по загранице. Практически там живёт. Плевать ему на хохлов и их Киев.