😵💫 На Землю обрушилась вторая за месяц магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, она может продлиться до середины пятницы.
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😵💫 На Землю обрушилась вторая за месяц магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, она может продлиться до середины пятницы.
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