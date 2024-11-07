БРИКС расширяется? Казахстан получил предложение стать страной-партнером

В связи с этим президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Казахстан 27 ноября. Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что стране поступало предложение о вступлении в БРИКС, но Казахстан пока не принял окончательного решения.