50 школьников завершили обучение в летней школе «Погружение в АгроТех»

50 старшеклассников из 16 регионов России завершили обучение в аграрной летней школе «Погружение в АгроТех», которая была организована на базе Нижегородского государственного инженерно-экономического университета в Княгининском округе.
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