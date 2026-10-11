Рецепт победы даёт враг: Главные ответы, которые пора сказать вслух

В декабре 2023 года Владимир Путин признал на коллегии Минобороны: маленькие дроны, которые раньше считали чем-то несерьёзным – "какая-то фанера", – уже главные на поле боя.
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