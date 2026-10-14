Лавочка у подъезда конкретного дома или обустройство большого сквера для всего микрорайона — эффективный депутат держит в поле зрения поручения разного «калибра».
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