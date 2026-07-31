Трамп не смог обозначить сроки завершения войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп не смог назвать временные рамки, в которые будет завершена война против Ирана, пожаловавшись на то, что его критикуют те же люди, что принимали решения в ходе войны во Вьетнаме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии