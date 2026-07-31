Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп не смог обозначить сроки завершения войны с Ираном

Трамп не смог обозначить сроки завершения войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп не смог назвать временные рамки, в которые будет завершена война против Ирана, пожаловавшись на то, что его критикуют те же люди, что принимали решения в ходе войны во Вьетнаме.

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