Папа Римский отказал Макрону: Захарова объяснила, за что «прилетело»

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, отказ Папы Римского Франциска присутствовать на открытии восстановленного Собора Парижской Богоматери – это закономерность.
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