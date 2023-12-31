На Украине сезон охоты на Деда Мороза открыт!

Вот и настала волшебная новогодняя пора: искрятся гирлянды, блестят новогодние шары, витает запах мандаринов, в аптеках закупают антипохмелин, школьники проводят дежурный обстрел китайской пиротехникой городских районов, а потребители в залихватской схватке затаптывают друг дружку в очередях за новогодними скидками.
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