На Украине сезон охоты на Деда Мороза открыт!

Вот и настала волшебная новогодняя пора: искрятся гирлянды, блестят новогодние шары, витает запах мандаринов, в аптеках закупают антипохмелин, школьники проводят дежурный обстрел китайской пиротехникой городских районов, а потребители в залихватской схватке затаптывают друг дружку в очередях за новогодними скидками.