Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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На Украине сезон охоты на Деда Мороза открыт!

На Украине сезон охоты на Деда Мороза открыт!

Вот и настала волшебная новогодняя пора: искрятся гирлянды, блестят новогодние шары, витает запах мандаринов, в аптеках закупают антипохмелин, школьники проводят дежурный обстрел китайской пиротехникой городских районов, а потребители в залихватской схватке затаптывают друг дружку в очередях за новогодними скидками.

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